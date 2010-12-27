Секреты выгодного отдыха в Крыму от Onlinetours

Любимый коктейль на побережье Черного моря, ночные прогулки на катере, водные развлечения, экскурсия по самым невероятным местам – все это и многое другое предусматривает отдых в Крыму для жителей Санкт-Петербурга.

Добраться до полуострова можно рейсом Санкт-Петербург-Симферополь, который успешно справляется со своей задачей и перевозит тысячи пассажиров. Эксперты выяснили, за возможность слетать на отдых по системе «все включено», петербуржцу придется заплатить не менее 40 тысяч рублей. По нынешним меркам, это дешевле, чем путевка в Сочи, поэтому уже с января месяца все туристы начинают бронировать места в лучших отелях Ялты, Алушты, Фороса, Гурзуфа, Алупки и многих других топовых курортов. Санатории, пансионаты, гостиницы на побережье готовы предоставлять все необходимые условия для отдыха и проживания молодых туристов, семейных пар с детьми.

Ощутить всю прелесть морского отдыха современному человеку проще простого, открывайте новые горизонты, изучайте огромный выбор путевок www.onlinetours.ru в любую точку мира. С июля 2017 года Крым предложил гостям полуострова услугу, которой нет аналогов нигде в мире – «карта гостя» - международная туристическая программа, которая делает отдых еще более приятным и незабываемым.

Если брать во внимание мировую статистику, то сегодня данной услугой пользуется каждый 12-й турист. Сама карта представляет собой электронный билет, некий «ключ доступа» ко всем экскурсионным объектам, находящимся на территории Крыма. Музеи, развлекательные центры, места проведения досуга, проезд на общественном транспорте, даже проживание в отелях будет стоить дешевле процентов на 40, а то и вовсе бесплатно. Приобрести билет предлагают туроператоры, информационные центры туризма, также их можно купить на железнодорожных и автовокзалах, в аэропортах, на объектах размещения. Действует карта с момента активации – первого применения, и действительна в зависимости от проплаченного «пакета»: одного, трех или шести дней.