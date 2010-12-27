Сегодня в Ленобласти дожди и +23

В некоторых районах ожидаются грозы.

Сегодня, 7 августа, в Ленинградской области ожидаются дожди. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

На протяжении всего дня будет облачная с прояснениями погода, во многих районах пройдут кратковременные дожди, где-то даже ливни с грозами. Днем температура воздуха будет не больше +23 градусов. Ветер западный, северо-западный жо 11 м/с. Днем атмосферное давление будет незначительно повышаться.

Ранее мы сообщали, что плохая погода на выходных не смогла испортить праздник в Выборге.

Фото: pixabay.com