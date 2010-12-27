Сегодня в Ленинградской области облачная погода

Но на улице по-прежнему тепло.

Сегодня, 23 июля, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

В некоторых районах возможны ливни и грозы, сопровождаемые порывистым ветром. Ветер переменный, при грозах порывистый. Днем температура все равно сможет подняться до +28 градусов. Атмосферное давление после заката слабо повысится.

Самым теплым месяцем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области считается июль. Среднесуточная температура июля +17,7С; отклонения от нее в пределах области невелики (+16С у побережья Ладожского озера, около +18С на юго-востоке).

В Петербурге в понедельник также ожидаются теплые ливни и грозы.

Фото: pixabay.com