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Сегодня в Ленинградской области облачная погода
Сегодня, 10:22
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nastya960
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Сегодня в Ленинградской области облачная погода

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Но на улице по-прежнему тепло.

Сегодня, 23 июля, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

В некоторых районах возможны ливни и грозы, сопровождаемые  порывистым ветром. Ветер переменный, при грозах порывистый. Днем температура все равно сможет подняться до +28 градусов. Атмосферное давление после заката слабо повысится.

Самым теплым месяцем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области считается июль. Среднесуточная температура июля +17,7С; отклонения от нее в пределах области невелики (+16С у побережья Ладожского озера, около +18С на юго-востоке).

В Петербурге в понедельник также ожидаются теплые ливни и грозы.

Фото: pixabay.com

 

 

 

Теги: ленобласть , погода
Категории: Лента новостей

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