В Петербурге в понедельник ожидаются теплые ливни и грозы

Жара не уйдет из города даже с приходом осадков.

Понедельник в Санкт-Петербурге встретит жителей города затяжными дождями. Местами возможно появление гроз. Об этом сообщают представители регионального Гидрометцентра. Однако, по сведениям синоптиков, ливни не повлияют на температурную ситуацию Северной столицы: по-прежнему на территории города будет теплая погода.

Также прогнозируется переменная облачность. В течение дня воздух прогреется до плюс 24 градусов по Цельсию. Вечером шкала термометра опустится до плюс 20. Ветер будет порывистый и переменный. Его скорость составит всего метр в секунду.

Атмосферное давление значительно меняться не будет.

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