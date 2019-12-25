Сегодня пройдёт концерт "Легендарные солисты Мариинского театра. Валентина Куза"

Мероприятие состоится в Камерных залах Мариинского-2 в 14:00.

Сегодня, 8 февраля в Камерных залах Мариинского-2 состоится концерт, посвящённый русской оперной и камерной певице, одной из ведущих солисток Мариинского Императорского театра в Санкт-Петербурге Валентине Кузе.

Исполняют солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра.

Известно, что талант певицы был высоко оценен композитором Н. Римским-Корсаковым и художником А. Головиным, который написал несколько портретов певицы в начале XX века.

Ранее мы сообщили, что в музее Анны Ахматовой проходит выставка "Интонация путешественника"

Фото: официальный сайт Мариинского театра