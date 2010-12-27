На июньских праздникам в Великий Новгород пустят сдвоенные "Ласточки"

Специалисты отмечают, что в этот период ожидается увеличенный пассажиропоток.

В период июньских праздников РЖД запустит дополнительные "Ласточки" до Волховстроя и Великого Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Специалисты отмечают, что в этот период увеличивается спрос на данные маршруты. По направлению пойдут сдвоенные составы, количество вагонов в которых увеличат в два раза. Изменения коснутся поездов № 7101, 7102, 7103, 7104, 7401/7402 и 7403/7404. С подробным расписание можно ознакомиться на сайте СЗППК.

Ранее мы писали, что власти Петербурга на ПМЭФ планируют заключить соглашение с РЖД.

Фото: Piter.tv