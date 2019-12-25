В Петербурге нашли утерянные погребения Малоохтинского православного кладбища

В среду, 28 октября, стало известно о том, что в Петербурге обнаружили во время работ утерянные погребения Малоохтинского православного кладбища. Об этом сообщает Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в городе.
Известно, что участок с погребениями нашли на в северной части квартала 11 М. Охты.
Отмечается, что погребения обнаружили во время работ перед реконструкцией наружного освещения на территории в соответствии с действующими обязательными процедурами. Для поисков была проведена целая археологическая разведка.
Ранее мы сообщали о том, что суд отменил распоряжение КГИОП об отказе признать здание бывшей Медсанчасти памятником.
Фото:pixabay
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