Суд отменил распоряжение КГИОП об отказе признать здание бывшей Медсанчасти памятником

Речь идет о здании на улице Одоевского, 10.

Во вторник, 27 октября, стало известно, что городской суд Петербурга отменил распоряжение КГИОП об отказе признать здание медсанчасти № 1 завода имени Калинина памятником культуры, сообщила член президиума ВООПИиК Анна Капитонова.

Благодаря такому решению суда здание не снесут и не застроят территорию. Напомним, что в феврале КГИОП решил не вносит здание медсанчасти в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Активисты выступали против. В феврале, когда и было опубликовано распоряжение комитета, Куйбышевский районный суд приостановил его дейтсвие.

Ранее мы писали, что КГИОП через суд заставил собственника заняться реставрацией "Казарм" в Петергофе.

Фото: vk.com/odoevskogo10