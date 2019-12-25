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Суд отменил распоряжение КГИОП об отказе признать здание бывшей Медсанчасти памятником
Сегодня, 20:47
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smirenny

Суд отменил распоряжение КГИОП об отказе признать здание бывшей Медсанчасти памятником

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Речь идет о здании на улице Одоевского, 10.

Во вторник, 27 октября, стало известно, что городской суд Петербурга отменил распоряжение КГИОП об отказе признать здание медсанчасти № 1 завода имени Калинина памятником культуры, сообщила член президиума ВООПИиК Анна Капитонова.

Благодаря такому решению суда здание не снесут и не застроят территорию. Напомним, что в феврале КГИОП решил не вносит здание медсанчасти в единый государственный реестр объектов культурного наследия.  Активисты выступали против. В феврале, когда и было опубликовано распоряжение комитета, Куйбышевский районный суд приостановил его дейтсвие. 

Ранее мы писали, что КГИОП через суд заставил собственника заняться реставрацией "Казарм" в Петергофе. 

Фото: vk.com/odoevskogo10

Теги: кгиоп, объект культурного наследия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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