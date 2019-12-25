В следствии может возникнуть социальная напряжённость.

Счётная палата предупредила о риске роста цен на топливо. Об этом говорится в докладе ведомства по итогам 2020 года.

Палата считает, что в 2021 году будет повторится топливный кризис 2018 года. Тогда власти были вынуждены предпринимать экстренные меры.

В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо. цитата из доклада Счётной палаты

Отмечается, что в следствии может возникнуть социальная напряжённость.

Ранее Счетная палата назвала регионы с самой загрязненной питьевой водой.

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