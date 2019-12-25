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Счётная палата предупредила о риске роста цен на топливо
Сегодня, 8:51
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matveyvn

Счётная палата предупредила о риске роста цен на топливо

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В следствии может возникнуть социальная напряжённость.

Счётная палата предупредила о риске роста цен на топливо. Об этом говорится в докладе ведомства по итогам 2020 года.

Палата считает, что в 2021 году будет повторится топливный кризис 2018 года. Тогда власти были вынуждены предпринимать экстренные меры.

В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо.

цитата из доклада Счётной палаты

Отмечается, что в следствии может возникнуть социальная напряжённость.

Ранее Счетная палата назвала регионы с самой загрязненной питьевой водой.

Фото: pixabay.com

Теги: счетная палата, топливо, цены на бензин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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