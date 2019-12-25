Также в лидерах антирейтинга Архангельская, Владимирская, Ленинградская и Новгородская области.

Счетная палата назвала регионы с самой загрязненной питьевой водой. Лидером в весьма негативном рейтинге стала Свердловская область. Об этом говорится в аналитических материалах СП по итогам анализа мер по экологической реабилитации водных объектов за 2012-2020 годы.

Отмечается, что на Свердловскую область за последние десять лет пришлось самое большое количество случаев экстремального загрязнения. На этом фоне в регионе не проводилась экологическая реабилитация водных объектов.

Также в лидерах антирейтинга Архангельская, Владимирская, Ленинградская и Новгородская области.

Ранее мы писали, что Счетная палата проверит эффективность трат на шоу Соловьева.

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