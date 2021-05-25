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Сборная США победила Казахстан на ЧМ, Дания в овертайме обыграла Великобританию

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Сборная США по хоккею одержала победу над соперниками их Казахстана в матче Чемпионате мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу североамериканских хоккеистов, которые нанесли по воротам противников 52 броска. В составе победителей отличились Адам Кленденинг, Тревор Мур и Джек Друри.

По итогам трех матчей в группе В первое место занимает сборная Германии, имеющая в активе 9 баллов за три победы. Ниже идут Латвия, США и Казахстан.

В группе А лидирует сборная Словакии, также победившая во всех своих матчах. Ниже идут Швейцария, Дания и Россия, сыгравшая на одну игру меньше. 

Расписание всех матчей наших хоккеистов можно узнать из нашего материала, посвященного этой теме. 

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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