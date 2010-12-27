Клиенты ВТБ 24 жалуются на невозможность оплачивать интернет-покупки

Владельцы карт ВТБ 24 утром пожаловались на то, что не могут оплатить онлайн покупки. В банке обещали исправить неполадки к часу дня.

В среду, 6 декабря, клиенты банка ВТБ 24 пожаловались на сбои. Они сообщили, что не могут оплатить покупки через интернет. В самом банке рассказали "Фонтанке" о причинах сбоя.

Справочная служба банка отметила, что клиенты не могут получить смс-код, который подтверждает совершение покупки через интернет. Поэтому никто из пользователей не смогли купить ничего в сети. В банке обещали, что все неполадки устранят к часу дня.

На прошлой неделе Piter.tv сообщал. что клиенты Сбербанка пожаловались на сбои при проведении операций по картам.