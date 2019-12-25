Сбербанк вошёл в число лучших инвестбанков Центральной и Восточной Европы по версии Global Finance

Банк одержал победу сразу в двух номинациях.

Банк одержал победу сразу в двух номинациях.Сбербанк получил престижную международную премию Global Finance Awards "Лучшие инвестиционные банки – 2021". Банк получил награду сразу в двух номинациях – "Лучший банк на рынке долгового капитала" и "Лучший банк на рынке слияний и поглощений" в Центральной и Восточной Европе.

"Очень приятно, что наши усилия высоко оценены профсообществом и изданием Global Finance. Мы проактивно откликаемся на потребности наших клиентов в условиях стремительно меняющихся тенденций, что выразилось в реализации целого ряда инновационных для российского рынка проектов".

Владимир Яровой, исполняющий обязанности директора Департамента глобальных рынков Сбербанка

Премия Global Finance Awards – одна из самых престижных международных премий в банковской и финансовой отраслях. Ее учредили в 1993 году, ежегодно претендентами становятся финансовые организации из более чем 150 стран. Банки оцениваются по ряду критериев, в числе которых рыночная доля, количество и объем сделок, качество услуг, каналы продаж, инновации, ценообразование и репутация. За последние годы Сбербанк многократно становился лауреатом премии в различных номинациях.

Фото: пресс-служба Сбербанка