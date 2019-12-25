Сбер вновь признан сильнейшим банковским брендом в мире и пятый год подряд самым дорогим брендом России

В этом году бренд оценили в 730,6 млрд рублей с рейтингом ААА+.

Международное агентство Brand Finance опубликовало ежегодный рейтинг 50 крупнейших брендов России. Пятый год подряд самым дорогим брендом страны становится Сбер. В этом году бренд оценили в 730,6 млрд рублей с рейтингом ААА+.

В Brand Finance отметили, что Сбер стоит больше, чем все бренды, занимающие в этом году с 26-го по 50-е место вместе взятые.

Кроме того, Brand Finance определил относительную силу брендов при помощи сбалансированной системы показателей. В частности, эксперты оценили маркетинговые инвестиции, акционерный капитал и эффективность ведения бизнеса компаний. По этим критериям Сбер укрепил свои показатели по сравнению с прошлым годом и подтвердил титул сильнейшего бренда России и самого сильного банковского бренда в мире. Имея BSI на уровне 92,0 из 100 и рейтинг AAA+, Сбер стал третьим по силе брендом в мире во всех секторах экономики, уступив только культовому бренду Ferrari и китайскому WeChat.

Бренд Сбера для нас – актив, который позволяет развивать новые сервисы и продукты нашей экосистемы, наделяя их через брендинг надежностью и технологичностью, за которые нас ценят клиенты. Наши новые бизнесы активно растут, в том числе, за счет бренд-инвестиций, и мы рады, что удерживаем лидерство в стоимости и качестве бренда Сбера как в России, так и на мировой арене. Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка

Инновационный и целеустремленный подход Сбера к своему бренду может послужить примером для всех российских компаний. Несмотря на то, что Сбер – безусловный лидер рынка, он не боится конкурировать и разрабатывать совершенно нестандартные стратегии. Смелость помогает бренду преодолевать трудные времена, предвидеть возникновение новых рыночных моделей и, в конечном итоге, укреплять свое лидерство. Ричард Хэй, управляющий директор Brand Finance

Фото: пресс-служба Сбера