Сбер вместе с лидирующими компаниями рынка провёл первую конференцию, посвящённую созданию Национального ESG-альянса

Основная миссия альянса – содействие переходу к устойчивой модели развития экономики, обеспечивающей сохранение природы, благополучие общества и долгосрочное процветание бизнеса.

Завершилась первая конференция, посвященная созданию Национального ESG-альянса. Участниками встречи стали первые лица ведущих российских и международных компаний России, в числе которых "Газпром нефть", En+ Group, "СИБУР Холдинг", X5 Group, "Автобан", "Трансмашхолдинг", Eurasian Resources Group и др. В ходе конференции они подписали соглашение о сотрудничестве в связи с созданием альянса.

Основная миссия альянса – содействие переходу к устойчивой модели развития экономики, обеспечивающей сохранение природы, благополучие общества и долгосрочное процветание бизнеса. Национальный ESG-альянс – это постоянно действующая платформа для диалога, обмена знаниями и опытом между различными секторами бизнеса, государством и обществом, разработки и продвижения новых норм и стандартов в области ESG.

Предложение о создании альянса для объединения усилий компаний-лидеров в области ESG-перехода обсуждалось в сентябре 2021 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Идею поддержали представители ведущих российских и международных компаний России.

Фото: пресс-служба Сбера