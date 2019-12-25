Сбер приобретает 85% доли в компании goods.ru

«Маркетплейс» станет мультикатегорийной e-commerce-площадкой банка.

Сбер, Группа "М.Видео – Эльдорадо" и основатель и совладелец компании goods.ru (ООО "Маркетплейс") Александр Тынкован подписали документацию по приобретению банком 85% доли в компании goods.ru. Закрытие сделки запланировано на второй квартал 2021 года.

Известно, что по условиям сделки банк покупает часть долей goods.ru, принадлежащих Группе "М.Видео – Эльдорадо", и инвестирует в дальнейшее развитие компании. Таким образом, доля Сбера в капитале goods.ru составит 85%, 10% останутся за Группой "М.Видео – Эльдорадо", еще 5% – за Александром Тынкованом.

Создание и развитие электронной коммерции на данный момент является одним из главных направлений развития экосистемы Сбера. "Маркетплейс" станет мультикатегорийной e-commerce-площадкой банка, на которой уже представлено 16 основных категорий с 2,5 миллиона различных товаров. В будущем их количество будет расти.

Фото: pixabay