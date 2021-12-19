Сбер презентовал выставку по случаю Дней Воронежской области в рамках ПМЭФ-2023

Также были анонсированы петербургская часть туристического маршрута "Ольденбургские. Путешествуй по России" и автопробег "Путешествуй со Сбером".

Государственная академическая капелла Петербурга продолжает цикл мероприятий, приуроченных к Дням Воронежской области в рамках ПМЭФ-2023. На территории учреждения открылась выставка, посвящённая семье Ольденбургских. Также были анонсированы петербургская часть туристического маршрута "Ольденбургские. Путешествуй по России" и автопробег "Путешествуй со Сбером". Все проекты служат для популяризации внутреннего туризма и ознакомления путешественников с региональными объектами культурного наследия.

Маршрут длиной 8,3 км объединил места, в которых жила и отдыхала семья Ольденбургов – это знаменитая аристократическая династия, которая внесла большой вклад в развитие страны. Помимо Петербурга, путешественники увидят достопримечательности Воронежской области и Ялты. Всего по инициативе Сбера в Петербурге было объединено около 20 мест притяжения туристов.

Навигация в рамках проекта осуществляется на базе сервиса 2GIS для семейных путешествий. С его помощью можно ознакомиться с информацией об интересующих объектах, а также узнать о доступных отелях и подходящем маршруте следования.

Основная цель – популяризировать у россиян внутренний туризм, для того, чтобы как можно больше российских граждан посещало удивительные места России. Идея заключается в сохранении исторического наследия, а именно – памяти о династии Ольденбургских. Это удивительная семья, которая оставила, на мой взгляд, незабываемый след, и внесла очень многое в регионы и в развитие России. Ирина Белокурова, Управляющий директор центра продаж Центрально-Чернозёмного Сбербанка

Одной из центральных достопримечательностей маршрута стал Дворец семьи Ольденбургских в Воронежской области. Участие в реставрации здания принял Сбер. На данный момент территория вместила в себя 3 выставки.

Мы очень хотим, чтобы, приезжая к нам на юг, туристы узнали о том историческом и культурном наследии, которые оставили для нас принцы семьи Ольденбургские. Маргарита Салмина, директор Дворцового комплекса Ольденбургских

Кроме того, в августе по инициативе Сбера пройдёт автопробег по маршруту "Санкт-Петербург-Воронеж-Ялта" общей протяжённостью свыше 3,5 тыс. км с участием российских журналистов и блогеров. Водители проедут по трём главным федеральным трассам ("Нева", "Дон" и "Таврида"), и посетят десятки достопримечательностей, рекомендованных для семейного отдыха в ряде регионов страны.

Для нас важно, чтобы туристы понимали, насколько удобно стало путешествовать по нашей стране на автомобилях. Сегодня это порядка 40-50% от всех туристов, приезжающих в Крым. С учётом того, что сделал Сбер, нам очень важно дать импульс и показать, насколько можно насыщать этот путь разными интересными локациями. Самвел Саруханян, гендиректор курорта Mriya Resort & SPA

Организаторов выставки поблагодарил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он отметил, что частичка Воронежа, которая представлена на мероприятии, в полной мере даёт представление о богатстве культуры региона.

Видео: Piter.tv