"Сбер" предоставил бизнесу более 100 млн рублей

Предложение действует по льготной программе кредитования под 7%.

В понедельник, 11 января, правительство России снизило предельную ставку по одной из ключевых программ кредитования малого и среднего бизнеса с 8,5% до 7%, сообщили в пресс-службе "Сбербанка".

Отмечается, что за первые сутки обновленных условий банк заключил шесть договоров на сумму более 100 млн рублей с клиентами малого бизнеса. Руководство "Сбера" положительно оценивает иниуиативу: новые условия дают предпринимателям новые возможности, программа может поддержать деятельность бизнесменов, развить его и запустить новые инвестиционные проекты.

Те, кто подал заявку на кредит под ставку 8,5%, в случае одобрения, получат его под ставку 7%. В 2021 году по льготной ставке банками планируется выдать кредитов на 700 млрд рублей.

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Фото: Piter.tv