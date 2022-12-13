Сбер помогает бизнесу пройти цифровую трансформацию

45 крупных компаний на Северо-Западе уже реализуют масштабный проект по цифровой трансформации. Среди них апарт-отели, производственные площадки, компании из сферы торговли, медицины и агропромышленного комплекса. Что дает бизнесу цифровая трансформация и как стать участником масштабного digital-проекта – в материале Piter.TV

Современный отель – не просто место для ночлега. Оказавшись в номере, гость хочет попасть в окружение привычных сервисов, а на то, чтобы изучать буклеты и звонить на ресепшен просто нет времени. Услуги сферы гостеприимства должны быть доступны интуитивно - как это выглядит на практике узнали участники пресс-тура Сбера по цифровой трансформации.

Апарт-отель VALO у метро Бухарестская – один из крупнейших на рынке Петербурга. Общий номерной фонд комплекса составляет более 3 тысяч апартаментов. В новых корпусах отеля внедрили цифровые решения от SberDevices – телевизоры c виртуальными ассистентами и личным кабинетом пользователя.

Марина Сторожева, директор по продажам и управлению комплекса апарт-отелей VALO:

Вот, например, данное решение, которое Сбер предложил нам, программа Салют, которая позволяет нашему гостю управлять данным продуктом голосом

Цифровая платформа Салют Отель помогает продвигать товары и услуги, экономит ресурсы и разгружает персонал. Все это приводит к росту доходов и повышению эффективности бизнеса. Именно на такой результат нацелен новый проект Сбера "Цифровая трансформация как сервис". Внедрить цифровые решения, отказаться от бумажного документооборота, разработать мобильные приложения – сделать все это поможет команда цифровой трансформации Сбера. При этом изучить свой digital-потенциал и разработать стратегию можно совершенно бесплатно.

Об успешном применении цифровых решений журналистам рассказали во время экскурсии на агрохолдинг "Выборжец". В прошлом году крупнейший поставщик овощей и зелени на Северо-Западе вместе со Сбером и компанией Digital Design разработал программное обеспечение для контроля жизненного цикла 58 тысяч умных ламп и оперативного мониторинга их работы.

Проект Цифровой свет, как его называют в агрохолдинге , уже позволил определить какие производители осветительных приборов предлагают самую качественную продукцию, а также выявить что для стабильной работы теплицы требуется закупать на 10% меньше ламп.

Александр Чикишев, начальник планово-экономического отдела ГК "Выборжец":

В связи с тем, что мы контролируем и тщательно отслеживаем работу в каждой световой точке, а ремонтная бригада у нас стала быстрее устранять все неисправности, мы снизили процент негорящих световых точек с 10 процентов до 3.

Так урожайность с одного квадратного метра одной отдельно взятой теплицы с огурцами выросла с 90 до 108 килограммов в год. В дальнейшем проект цифрового света будут масштабировать и на другие производственные площадки агрохолдинга. Добиться сокращения себестоимости закупок и обеспечить прозрачность системы расчетов благодаря цифровой трансформации смог еще один партнер Сбера - компания "Ягоды Карелии", которая закупает дикорастущее сырье в более чем 400 приемных пунктах России. А всего в 2023 году технологичными сервисами экосистемы Сбера воспользовалось более 800 компаний в сегменте крупный и средний бизнес. А более 100 значимых предприятий Северо-Западного Федерального округа прямо сейчас ведут переговоры о цифровой трансформации.