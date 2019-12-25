Сбер на Северо-Западе ежемесячно выдаёт более тысячи кредитов на жильё семьям с детьми

Более половины выданных кредитов с господдержкой для семей с детьми пришлось на Петербург – 2900 сделок на 16,4 млрд рублей.

4,5 тысячи кредитов на общую сумму 22,9 млрд рублей оформили жители Северо-Запада по программе "Семейная ипотека" в Сбере за четыре месяца 2022 года. Это в четыре раза больше по объему и 3,3 раза по количеству, чем за такой же период прошлого года. Более половины выданных кредитов с господдержкой для семей с детьми пришлось на Петербург – 2900 сделок на 16,4 млрд рублей, рост – 4,2 и 3,8 раза соответственно.

Сбер постоянно расширяет возможности приобретения жилья для семей с детьми и не только по госпрограммам. Ранее в рамках программы "Ипотека по двум документам" при покупке вторичного жилья или квартир в новостройках появилась возможность использовать материнский капитал для увеличения суммы кредита.

Кроме того, 8 мая 2022 года Сбербанк первым из банков отреагировал на предложение Правительства РФ увеличить лимит суммы, которую можно оформить по льготной ставке в рамках программы господдержки, до 30 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 15 млн рублей для других регионов.12 и 6 млн рублей соответственно субсидирует государство, а оставшаяся часть субсидируется банком за счет комиссионного вознаграждения от застройщиков-партнеров. В результате процентная ставка клиента на всю сумму до 30 млн рублей составляет от 8,7% по программе "Господдержка" и от 5,7% — по программе "Ипотека для семей с детьми".

Ознакомиться с актуальным списком партнеров-застройщиков, участвующих в программе субсидирования, можно в журнале Домклик — данные будут постоянно обновляться.

Фото: Piter.tv