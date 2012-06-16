Сбер и СПбГУ будут совершенствовать искусственный интеллект

19 апреля ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев и Президент Председатель Правления Сбербанка Герман Греф провели встречу, в рамках которой подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в образовательной, исследовательской и научной деятельности.

Николай Кропачев, ректор Санкт-Петербургского государственного университета:

Мы рады будем критическому осмыслению СПбГУ, его работы со стороны специалистов не только гуманитарных факультетов, а в первую очередь, наших всех университетских подразделений: математиков, биологов, физиков, материаловедов, программистов.

Сбер и СПбГУ договорились о запуске совместных образовательных программ и расширении количества стажировок для студентов и аспирантов университета. Кроме того, СПбГУ станет одним из шести вузов в стране, где начнет работу цифровая платформа Сбера.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

Мы постараемся сделать все, чтобы от нашей коллаборации выиграли ребята, студенты в первую очередь. Чтобы мы могли продвинуть университет, наш родной университет на новую ступеньку в результате этого сотрудничества. И в конце концов все это делается для будущего нашей страны.

Одним из основных направлений научной работы станут исследования в области совершенствования искусственного интеллекта: создание архитектуры, поиск новых алгоритмов и обучение нейронных сетей – то, над чем сегодня активно трудятся разработчики технологичных компаний экосистемы Сбера. В рамках соглашения к созданию принципиально новых алгоритмов будут привлекать и универсантов, в частности студенты должны обучить нейросеть расшифровке рукописей.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

Вот это все те вещи, которых студентам обычно в ходе обучения не хватает. Одно дело просто изучать теорию, а другое дело, когда они получают задание построить нейронную сеть для каких-то целей. Как мы сегодня обсуждали, в университете есть уникальные коллекции полтора миллиона экземпляров уникальных книг. И многие из них находятся в единичном экземпляре и в рукописном виде.

Соглашение включило в себя и принципы концепции ESG, оно подразумевает комплексное восстановление университетского ботанического сада. Также при поддержке Сбера в СПбГУ появится Аллея знаменитых универсантов — лауреатов Нобелевской премии.