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Сбер арендовал офисный комплекс площадью 25,2 тыс. квадратных метров на Васильевском острове
Сегодня, 18:06
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Сбер арендовал офисный комплекс площадью 25,2 тыс. квадратных метров на Васильевском острове

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Эксперты полагают, что аренда комплекса обойдется в сумму около 455 миллионов рублей в год.

Сбер арендовали офисный комплекс на Васильевском острове у "Максидома". Его площадь составляет 25,2 тысячи квадратных метров. Эта сделка стала крупнейшей на рынке недвижимости в Петербурге в этом году. Ее подтвердили обе стороны, пишет "Коммерсант".

Комплекс, по данным издания, будут использовать для размещения IT-специалистов. Это позволит высвободить часть площадей в БЦ "Карповка, 5", "Русские самоцветы" и коворкинге "Практик". В общей сложности в новый офис могут переехать около 2,5 тысячи сотрудников.

Эксперты полагают, что аренда комплекса обойдется в сумму около 455 миллионов рублей в год.

Ранее опустевшие ТЦ Петербурга начали заменять на коворкинги. По оценкам экспертов, в дальнейшем число гибких офисов в городе будет увеличиваться из-за невозможности найти арендаторов на большие площади.

Фото: piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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