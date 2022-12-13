Сбер арендовал офисный комплекс площадью 25,2 тыс. квадратных метров на Васильевском острове

Эксперты полагают, что аренда комплекса обойдется в сумму около 455 миллионов рублей в год.

Сбер арендовали офисный комплекс на Васильевском острове у "Максидома". Его площадь составляет 25,2 тысячи квадратных метров. Эта сделка стала крупнейшей на рынке недвижимости в Петербурге в этом году. Ее подтвердили обе стороны, пишет "Коммерсант".

Комплекс, по данным издания, будут использовать для размещения IT-специалистов. Это позволит высвободить часть площадей в БЦ "Карповка, 5", "Русские самоцветы" и коворкинге "Практик". В общей сложности в новый офис могут переехать около 2,5 тысячи сотрудников.

Эксперты полагают, что аренда комплекса обойдется в сумму около 455 миллионов рублей в год.

Ранее опустевшие ТЦ Петербурга начали заменять на коворкинги. По оценкам экспертов, в дальнейшем число гибких офисов в городе будет увеличиваться из-за невозможности найти арендаторов на большие площади.

Фото: piter.tv

