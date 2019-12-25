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Rybka123

Сарри уволен с поста главного тренера "Ювентуса"

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Накануне чемпион Италии вылетел из Лиги Чемпионов.

Итальянский ФК "Ювентус" уволил Маурицио Сарри с поста главного тренера. Об этом сообщили на официальном сайте команды. 

Накануне "старая синьора" проиграла французскому "Лиону" в 1/8 финала Лиги Чемпионов. В первой игре команда Сарри уступила соперникам со счетом 0:1, а во второй победила 2:1, однако не смогли пройти в следующий раунд еврокубка согласно правилу выездного гола. 

Сарри возглавил "Ювентус" в начале сезона 19/20 и привел команду к девятому подряд чемпионству. Ранее специалист работал в итальянском "Наполи" и английском "Челси". 

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Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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