Сарри уволен с поста главного тренера "Ювентуса"

Накануне чемпион Италии вылетел из Лиги Чемпионов.

Итальянский ФК "Ювентус" уволил Маурицио Сарри с поста главного тренера. Об этом сообщили на официальном сайте команды.

Накануне "старая синьора" проиграла французскому "Лиону" в 1/8 финала Лиги Чемпионов. В первой игре команда Сарри уступила соперникам со счетом 0:1, а во второй победила 2:1, однако не смогли пройти в следующий раунд еврокубка согласно правилу выездного гола.

Сарри возглавил "Ювентус" в начале сезона 19/20 и привел команду к девятому подряд чемпионству. Ранее специалист работал в итальянском "Наполи" и английском "Челси".

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