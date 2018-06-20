Саперы проверяли станцию метро "Петроградская" почти час 

В данный момент метро работает в штатном режиме.

Во вторник, 9 апреля, станцию метро "Петроградская" закрыли из-за бесхозного предмета на вход и выход. Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки.

Станцию закрыли в 19-19 ст. , пассажиры могли добираться только верхним транспортом, бесхозный предмет осматривали до 20 - 05. В результате проверки никаких опасных предметов не обнаружили. В метрополитене предлагали добираться наземным транспортом. В данный момент метро работает в штатном режиме.

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