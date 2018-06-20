О пострадавших пока ничего не сообщали.

Во вторник, 9 апреля, в Петербурге снова загорелся завод "Красный треугольник". Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Здание находится на набережной Обводного канала. Отметим, что в минувшую субботу, 6 апреля, уже полыхал один из корпусов завода. Оказалось, что горел мусор и оконная рама.

Какой раз уже это здание горит. Только недавно ведь тушили в субботу другой корпус подчеркивают горожане

По словам мобильного корреспондента Piter.TV, на заводе горел мусор на площади 20 кв.м. На месте работают пожарные бригады.

О пострадавших пока ничего не сообщали.

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Фото:дтп и чп петербург/вк, pixabay