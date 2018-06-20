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В Петербурге снова загорелся завод "Красный треугольник"
Сегодня, 20:40
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге снова загорелся завод "Красный треугольник"

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О пострадавших пока ничего не сообщали.

Во вторник, 9 апреля, в Петербурге снова загорелся завод "Красный треугольник". Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Здание находится на набережной Обводного канала. Отметим, что в минувшую субботу, 6 апреля, уже полыхал один из корпусов завода. Оказалось, что горел мусор и оконная рама.

Какой раз уже это здание горит. Только недавно ведь тушили в субботу другой корпус

подчеркивают горожане

По словам мобильного корреспондента Piter.TV,  на заводе горел мусор на площади 20 кв.м. На месте работают пожарные бригады. 

О пострадавших пока ничего не сообщали. 

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге посетителей кинотеатра в ТРК "Европолис" искусали клопы 

Фото:дтп и чп петербург/вк, pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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