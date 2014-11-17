Пожар на Обводном канале затронул территорию "Красного треугольника"

Данных о пострадавших по-прежнему нет.

Возгорание, произошедшее в Адмиралтейском районе в воскресенье, 11 сентября, затронуло территорию бывшего завода "Красный треугольник" на набережной Обводного канала. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Напомним, что сигнал о пожаре в четырехэтажной неэксплуатируемой постройке 150х40 м поступил в 19:45. До 20:04 с огнём боролись 18 спасателей и 4 единицы спецтехники. Никто не пострадал.

Добавим, что на территории "Красного треугольника" регулярно происходят пожары. Последний из них произошёл 20 августа.

Ранее мы сообщили о том, что на Ленинском проспекте горела квартира.

Фото: Piter.TV