Санкт-Петербург стал самым популярным туристическим городом России

На втором месте оказалась Москва, а тройку лидеров замкнула Казань.

Санкт-Петербург возглавил список самых популярных туристических городов России. Об этом свидетельствуют данные сервисе бронирования жилья Tvil.ru

По статистике приезжие гостили в Северной Столице в среднем пять дней и тратили на проживание три тысячи рублей в сутки на семью. Данные подсчитывались за период с 1 июня по 31 августа 2018 года.

На втором месте оказалась Москва, а тройку лидеров замкнула Казань. Помимо них в десятке самых туристических городов России оказались Екатеринбург, Петрозаводск, Краснодар, Калининград, Ростов-на-Дону, Волгоград и Воронеж.

Ранее мы сообщали, что правительство города на Неве планирует ввести туристический сбор.

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