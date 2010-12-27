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Санкт-Петербург стал самым популярным туристическим городом России
Сегодня, 16:42
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Rybka123
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Санкт-Петербург стал самым популярным туристическим городом России

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На втором месте оказалась Москва, а тройку лидеров замкнула Казань.

Санкт-Петербург возглавил список самых популярных туристических городов России. Об этом свидетельствуют данные сервисе бронирования жилья Tvil.ru

По статистике приезжие гостили в Северной Столице в среднем пять дней и тратили на проживание три тысячи рублей в сутки на семью. Данные подсчитывались за период с 1 июня по 31 августа 2018 года.

На втором месте оказалась Москва, а тройку лидеров замкнула Казань. Помимо них  в десятке самых туристических  городов России оказались Екатеринбург, Петрозаводск, Краснодар, Калининград, Ростов-на-Дону, Волгоград и Воронеж.

Ранее мы сообщали, что правительство города на Неве планирует ввести туристический сбор.

Фото: pixabay.com

Теги: новости петербурга , санкт-петербург самый туристический город
Категории: Лента новостей Новости СПб

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