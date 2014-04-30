Санкт-Петербург оказался на 12-м месте в России по доле расходов на коммунальные услуги

Аналитики выяснили на каком месте находится Санкт-Петербург в рейтинге по доле расходов на коммунальные услуги. Оказалось, что петербуржцы тратят 8,5% доходов на ЖКХ.

Северная столица оказалась на 12-м месте в рейтинге регионов страны по доле расходов на коммунальные услуги в составе потребительских трат населения. Об этом пишут РИА Новости.

По данным исследования, средний петербуржец платит чуть более 6 тысяч рублей в месяц за коммунальные услуги, что составляет около 8,5% своих доходов. Эта доля снизилась на 1,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом.

Самая высокая доля затрат на жилищно-коммунальные хозяйства в 2022 году была зафиксирована в Магаданской области, на Камчатке и Чукотке, где жители тратят на оплату услуг ЖКХ более 13% своих расходов. В то время как самая низкая доля была отмечена в Дагестане, Курской области и Севастополе.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на управляющую компанию "Пулковская усадьба" СК завел уголовное дело.

Фото: Piter.TV