В Петербурге на управляющую компанию "Пулковская усадьба" СК завел уголовное дело

К июню 2023 года у компании накопился долг до 47 млн рублей.

Следственным отделом по Московскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении управляющей компании "Пулковская усадьба", сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что летом 2018 года неизвестные открыли "Пулковскую усадьбу", которая путем фальсификации протоколов собрания собственников начала управлять 113 жилыми домами. Компания направляла владельцам квартир квитанции на оплату услуг каждый месяц на не менее чем 1 млн рублей. Услуги не оказывались, а деньги ресурсоснабжающим организациям не перечислялись. Таким образом, к июню 2023-го накопился долг до 47 млн рублей.

В декабре 2021 года судебный пристав-исполнитель запретил "Пулковской усадьбе" принимать действия, "направленные на досрочное прекращение деятельности по управлению многоквартирными домами".

На данный момент выясняются все детали произошедшего.

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Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу