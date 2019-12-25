Санавиация Ленобласти эвакуировала 253 пациента с начала года

Вертолёты НССА совершили 259 вылетов, спасая жизни.

С начала 2026 года санитарная авиация Ленинградской области совершила 259 вылетов, эвакуировав 253 человека. Среди спасённых — 36 детей и 10 беременных женщин, находившихся в критическом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе станции скорой помощи региона.

Все вылеты выполнены вертолётами Национальной службы санитарной авиации (НССА) Ростеха. Организацией и проведением полётов занимается Территориальный центр медицины катастроф (ТЦМК), входящий в структуру областной скорой помощи.

Благодаря оперативной работе воздушного транспорта пациенты из отдалённых районов области получают экстренную помощь в крупных медицинских центрах в кратчайшие сроки. Санавиация остаётся одним из ключевых элементов системы здравоохранения 47-го региона.

Ранее сообщалось, что в Таиланде пропали 22-летняя сестра и ее 17-летний брат, которые приехали из России. Перед этим девушка жаловалась на слежку.

Фото: пресс-служба станции скорой помощи Ленинградской области.