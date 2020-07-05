Samsung Galaxy Note 20 могут стать самыми дорогими в истории

Точная цена на данный момент неизвестна, но, по мнению экспертов, может достичь 1499 евро

Это рекордная стоимость для серии Note. Её предыдущие модели 10 и 10+ на старте продаж продавались за 949 и 1199 долларов соответственно.

Презентация новинок ожидается 5 августа. Ожидается, что линейка будет состоять из двух моделей – непосредственно Note 20 и улучшенная версия с приставкой Plus. Однако не исключено, что смартфон может появиться и в третьем варианте: Note 20 Ultra.

Смартфоны серии Galaxy Note 20 будут работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 865+ и RAM емкостью 8 Гб. Предполагается, что флагманы верхней ценовой категории будут иметь 12 Гб оперативной памяти и поддерживать сети 5G.

Видео: YouTube / М.Видео

