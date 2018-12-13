Провозгласивший себя "Богом" петербуржец выпал из окна. Полет закончился больничной койкой

По предварительной информации пострадавший был в состоянии наркотического опьянения.

В больницу Выборгского района был госпитализирован 33-летний петербуржец, выпавший с четвертого этажа дома на улице Харченко. Об этом Piter.TV сообщил источник в полиции.

Как стало известно, инцидент случился 25 мая. Молодой мужчина привлек внимание прохожих своими криками. Перед падением он сказал фразу "Вы все умрете, а я бог, буду жить". Прибывшие на место медики забрали мужчину в больницу. По предварительной информации пострадавший был в состоянии наркотического опьянения.

Ранее мы писали об аварии в Приморском районе. Очевидцы заметили в плавающий в Петровском пруду легковой автомобиль, который, как выяснялось, принадлежал игроку "Зенита".

Фото: Piter.TV