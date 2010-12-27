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Самолет из Петербурга совершил экстренную посадку в Берлине
Сегодня, 20:16
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nadezhda_sib

Самолет из Петербурга совершил экстренную посадку в Берлине

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По предварительным данным, никто не пострадал.

Рейс, вылетевший из Петербурга в Цюрих, был вынужден приземлиться в Берлине. По данным сервиса Flightradar24, борт принадлежит авиакомпании SWISS.

Самолет вылетел из Пулково в 15:38. Экипаж самолета получил предупреждение о технической неисправности и принял решение совершить экстренную посадку в столице Германии. 

По предварительным данным, посадка прошла успешно. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что замглавы МИД ответил на вопрос о сроках возобновления чартерных полетов в Египет. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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