Самолет из Петербурга совершил экстренную посадку в Берлине

По предварительным данным, никто не пострадал.

Рейс, вылетевший из Петербурга в Цюрих, был вынужден приземлиться в Берлине. По данным сервиса Flightradar24, борт принадлежит авиакомпании SWISS.

Самолет вылетел из Пулково в 15:38. Экипаж самолета получил предупреждение о технической неисправности и принял решение совершить экстренную посадку в столице Германии.

По предварительным данным, посадка прошла успешно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что замглавы МИД ответил на вопрос о сроках возобновления чартерных полетов в Египет.

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