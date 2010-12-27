Самолет из Петербурга совершил экстренную посадку в Берлине

Рейс, вылетевший из Петербурга в Цюрих, был вынужден приземлиться в Берлине. По данным сервиса Flightradar24, борт принадлежит авиакомпании SWISS.
Самолет вылетел из Пулково в 15:38. Экипаж самолета получил предупреждение о технической неисправности и принял решение совершить экстренную посадку в столице Германии.
По предварительным данным, посадка прошла успешно.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что замглавы МИД ответил на вопрос о сроках возобновления чартерных полетов в Египет.
Фото: pixabay.com
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