Петербуржцы задержались в Сочи из-за неисправности самолета

Вместо 05:40 самолет вылетел в полдень.

Вылет рейса из Сочи в Санкт-Петербург авиакомпании "Нордавиа" задержан в пятницу из-за технической неисправности самолета. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе сочинского аэропорта.

Причиной задержки стала техническая неисправность воздушного судна. С пассажирами рейса работают представители авиакомпании. Сочинская авиакомпания

В 5:40 рейс задержался из-за того, что сработал сигнал датчика о вибрации. Пилот принял решение отменить полет. Как оказалось позже, произошла техническая ошибка.

Всем пассажирам самолета предоставили питание и в 13:00 отправили на резервном самолете партнерской компании Red Wings

Вчера туристы из Петербурга застряли в аэропорту Ларнаки на шесть часов.

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