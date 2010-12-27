Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Петербуржцы задержались в Сочи из-за неисправности самолета
Сегодня, 13:29
0
nastya960
153

Петербуржцы задержались в Сочи из-за неисправности самолета

0
 
 

Вместо 05:40 самолет вылетел в полдень.

Вылет рейса из Сочи в Санкт-Петербург авиакомпании "Нордавиа" задержан в пятницу из-за технической неисправности самолета. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе сочинского аэропорта.

Причиной задержки стала техническая неисправность воздушного судна. С пассажирами рейса работают представители авиакомпании.

Сочинская авиакомпания 

 

В 5:40 рейс задержался из-за того, что сработал сигнал датчика о вибрации. Пилот принял решение отменить полет. Как оказалось позже, произошла техническая ошибка. 

Всем пассажирам самолета предоставили питание и в 13:00 отправили на резервном самолете партнерской компании Red Wings

Вчера туристы из Петербурга застряли в аэропорту Ларнаки на шесть часов.

Фото: pixabay.com

Все новости района
Теги: пулково , самолет , сочи
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5