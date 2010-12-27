Туристы из Петербурга застряли в аэропорту Ларнаки на шесть часов

В ближайшее время петербуржцы вернутся в город на Неве.

В аэропорту Ларнака петербуржцы в течение нескольких часов не могли вылететь домой в Северную столицу. Рейс одной из авиакомпаний стартовал из аэропорта Кипра в 11 часов утра, хотя пассажиры должны были взлететь еще шесть часов назад. Об этом сообщила пресс-служба "Пулково" Марина Мышева.

Причины подобного инцидента представители авиаперевозчика не сообщили, хотя отметили, что вины компании в данном случае не было. Прибытие петербуржцев в Россию ожидается в половину четвертого.

В настоящее время выясняются обстоятельства задержки туристов на территории другого государства. Сами пассажиры жалуются, что в течение шести часов не получали доступа к еде и воде.

Фото: Piter.tv