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Саммит глав государств ЕС поддержал переход Хорватии на евро

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Шарль Мишель рассказал о перспективах Хорватии в еврозоне.

Саммит глав государств Евросоюза поддержал переход Хорватии на евро. Соответствующее заявление в рамках итоговой пресс-конференции с местными журналистами в Брюсселе сделал глава Европейского совета Шарль Мишель. Чиновник поделился информацией по завершению второго дня саммита ЕС.

Большой шаг был сделан Хорватией о присоединении к еврозоне. Важное решение, которое было поддержано Европейским советом.

Шарль Мишель, глава Евросовета

Напомним, что ранее официальный Брюссель позволил стране войти с 2023 года в еврозону. Хорватия станет 20 ее страной-участницей.

Премьер Италии заявил о снижении зависимости страны от российского газа.

Фото и видео: European Commission

Теги: евро, евросоюз, хорватия, шарль мишель, шенген
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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