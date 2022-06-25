Саммит глав государств ЕС поддержал переход Хорватии на евро

Шарль Мишель рассказал о перспективах Хорватии в еврозоне.

Саммит глав государств Евросоюза поддержал переход Хорватии на евро. Соответствующее заявление в рамках итоговой пресс-конференции с местными журналистами в Брюсселе сделал глава Европейского совета Шарль Мишель. Чиновник поделился информацией по завершению второго дня саммита ЕС.

Большой шаг был сделан Хорватией о присоединении к еврозоне. Важное решение, которое было поддержано Европейским советом. Шарль Мишель, глава Евросовета

Напомним, что ранее официальный Брюссель позволил стране войти с 2023 года в еврозону. Хорватия станет 20 ее страной-участницей.

Премьер Италии заявил о снижении зависимости страны от российского газа.

Фото и видео: European Commission