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В книгу Рекордов Гиннеса попала самая маленькая монета в мире из музея "Русский левша"
Сегодня, 12:14
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Alena_Zinovieva

В книгу Рекордов Гиннеса попала самая маленькая монета в мире из музея "Русский левша"

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Диаметр этой монеты всего 3 мм.

Самая маленькая монета в мире, выставленная в петербургском музее "Русский левша", попала в книгу Рекордов Гиннеса. Об этом сообщил ее создатель на странице в соцсети "ВКонтакте".

Монету диаметров 3 мм создал житель Новосибирска Владимир Анискин. Мастер сделал уменьшенную копию червонца "Сеятель".

Анискин потратил десятки часов, чтобы создать монету.  Окончательный тираж пока не определен – это будет или 50 , или 100 штук. В музее "Русский левша" заявили, что мастер вложил в кропотливую работу много труда и заслужил мировое признание.

Ранее мы писали, что археологии нашли монету 17 века на территории Выборгского замка.

Фото: ВКонтакте / Владимир Анискин

Теги: книга рекордов гиннеса, монеты, русский левша
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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