R.I.P.: сайт Роскомнадзора перестал работать

Сайт Роскомнадзора не работает из-за атак, которые возникли после блокировки Telegram.

Сайт Роскомнадзора "умер" 17 апреля. По сообщениям СМИ такая ситуация могла возникнуть из-за атаки на сайт с блокировкой Telegram, которая прошла днем раньше, 16 апреля.

Атаки на сайт ведомства начались ещё утром и распространилась на все сайты, которые связаны с организацией. Стоит отметить, что представители Роскомнадзора сообщают об успешном отражении атак, официальная страница организации все же недоступна.

Также Роскомнадзор проинформировал, что создана горячая линию специально для противодействия распространению ложной информации, связанной с блокировкой Telegram.