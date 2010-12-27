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R.I.P.: сайт Роскомнадзора перестал работать
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Shdaria
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R.I.P.: сайт Роскомнадзора перестал работать

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Сайт Роскомнадзора не работает из-за атак, которые возникли после блокировки Telegram.

Сайт Роскомнадзора "умер" 17 апреля. По сообщениям СМИ такая ситуация могла возникнуть из-за атаки на сайт с блокировкой Telegram, которая прошла днем раньше, 16 апреля.

Атаки на сайт ведомства начались ещё утром и распространилась на все сайты, которые связаны с организацией. Стоит отметить, что представители Роскомнадзора сообщают об успешном отражении атак, официальная страница организации все же недоступна.

Также Роскомнадзор проинформировал, что создана горячая линию специально для противодействия распространению ложной информации, связанной с блокировкой Telegram. 

 

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Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

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