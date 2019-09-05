С помощью нейросети Уилла Смита все-таки сняли в первой "Матрице"

Звезда фильма "Люди в черном" стал избранным.

Для поклонников кино не будет секретом тот факт, что изначально на роль Нео в первой "Матрице" претендовал Уилл Смитт. На тот момент за плечами актера были роли в таких картинах, как "Люди в черном" и "День независимости" и заполучить его в свой проект хотели и почти все режиссеры, включая Вачовски. Тем не менее, Смитт отказался от роли избранного, и она досталась Киану Ривзу.

Умельцы с YouTube все-таки "затащили" звезду в культовый боевик, используя технологию Deepfake. Программа вклеивает в ролик любой портрет по желанию создателя подделки.

Для тех, кто заинтересовался технологией Deepfake мы подготовили список самых популярных и интересных каналов, на которых можно посмотреть примеры других работ. Как ни странно, больше всего достается актеру Киану Ривзу.

Видео: YouTube/Sham00K