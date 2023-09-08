Всего с начала работ очищено порядка 358 километров берега.

С побережья Черного моря собрали более 186,5 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Продолжается выполнение работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. По данным ведомства, в акватории Черного моря обследован 7 961 квадратный километр. Всего с начала работ очищено порядка 358 километров берега. На площадки временного хранения вывезли более 144,4 тыс. тонн песка и грунта.

Ранее мы сообщали, что на береговой линии в Севастополе обнаружили новые следы мазута.

Видео: МЧС России