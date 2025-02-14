Всего с начала работ с побережья Черного моря собрали свыше 186 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

На береговой линии в Севастополе обнаружили новые следы мазута. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что всего с начала работ с побережья Черного моря собрали свыше 186 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. В Краснодарском крае и Крыму не было зафиксировано новых случаев выбросов нефтепродуктов. Кроме того, водолазы обследуют затонувшие части танкеров. Они совершили 483 спуска и собрали со дна 557 мешков с нефтесодержащими отходами.

Ранее мы сообщали, что более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта собрали с побережья Черного моря.

Видео: МЧС России