  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:02
31
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На береговой линии в Севастополе обнаружили новые следы мазута

0 0

Всего с начала работ с побережья Черного моря собрали свыше 186 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

На береговой линии в Севастополе обнаружили новые следы мазута. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что всего с начала работ с побережья Черного моря собрали свыше 186 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. В Краснодарском крае и Крыму не было зафиксировано новых случаев выбросов нефтепродуктов. Кроме того, водолазы обследуют затонувшие части танкеров. Они совершили 483 спуска и собрали со дна 557 мешков с нефтесодержащими отходами.

Ранее мы сообщали, что более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта собрали с побережья Черного моря.

Видео: МЧС России

Теги: выбросы, мазут, севастополь, черное море
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии