Всего с начала работ очищено более 356 километров берега.

Более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта собрали с побережья Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники ведомства продолжают ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Отмечается, что на 14 участках проведения работ зафиксированы случаи точечных выбросов фракций нефтепродуктов. Всего с начала работ очищено более 356 километров берега.

Ранее мы сообщали, что на 14 участках побережья Черного моря зафиксированы случаи выбросов нефтепродуктов.

Видео: МЧС России