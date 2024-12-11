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На 14 участках побережья Черного моря зафиксированы случаи выбросов нефтепродуктов

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Всего с начала работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов очищено более 355 километров берега.

На 14 участках побережья Черного моря зафиксированы случаи выбросов нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Всего с начала работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов очищено более 355 километров берега. Отмечается, что собрано свыше 182 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Кроме того, на площадки временного хранения вывезли более 140 тысяч тонн. К мониторингу привлечены авиация, беспилотники, морские суда и катера ведомства. Водолазы обследуют затонувшие части танкеров.

Ранее мы сообщали, что на побережье Черного моря обнаружили новые выбросы мазута.

Видео: МЧС России

Теги: выбросы, мчс россии, нефтепродукты, черное море
Категории: Лента новостей, Новости России,

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