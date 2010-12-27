В Петербурге будут судить мужчину, из-за которого треснул дом на Каменноостровском

Во время ремонта петербуржец задел несущую стену, из-за чего на нескольких этажах треснули перекрытия.

В Петербурге будут судить 36-летнего мужчину, который затеял в своей квартире незаконную перепланировку. Об этом пишут городские СМИ.

Инцидент произошел в июле 2017 года в доме №57 по Каменноостровскому проспекту. Во время ремонта петербуржец частично повредил несущую стену, из-за чего на нескольких этажах треснули перекрытия. Из-за ошибки горе-ремонтника всех жильцов дома пришлось эвакуировать.

Обвинение просит суд назначить наказание в виде лишения свободы на два года, на три года запретить обвиняемому заниматься какими-либо строительными работами и назначить штраф 56 млн рублей.

Приговор будет озвучен 27 марта.

Ранее мы писали, что в Петербурге ведутся обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа.

Фото: Piter.TV