В Петербурге ведутся обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа

Обыски также начались в Липецке и Москве.

В пятницу, 22 марта, в Петербурге, Липецке и Москве начались обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа. Сотрудники ФСБ изымают документы и другие предметы, которые могут помочь в расследовании. Об этом пишет ТАСС.

Уголовное дело по статье "Мошенничество" было возбуждено в отношении сотрудников станкостроительных предприятий Липецкой области. Их обвиняют в хищении денег из федерального бюджета. Эти средства были выделены для реализации государственного оборонного заказа. Кроме того, они должны были быть направлены на развитие целевой программы по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности.

О какой именно сумме идет речь, пока не ясно. Подробности и результаты обысков будут известны позже.

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Видео: Центр общественных связей ФСБ России