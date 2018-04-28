С начала года в Петербурге произошло более 14 000 дорожно-транспортных происшествий

Тема ущерба авто наиболее актуальна в зимнее время. Это связано и со снегопадами, и с гололедом, и с падением наледи с крыш.

За первые недели 2019 года на территории Санкт-Петербурга произошло 14 000 ДТП с материальным ущербом. В Ленинградской области количество аналогичных ДТП превысило 3 000. Эти показатели почти на треть выше, чем в прошлом году. Об этом на профильной пресс-конференции рассказала начальник 5 отдела управления госавтоинспекции Санкт-Петербурга Татьяны Сусловой.

Из 14 тысяч происшествий, по словам эксперта, более половины происшествий могли быть оформлены без вызова ГИБДД. Более 3 000 автомобилистов привлечены к ответственности из-за отсутствия полиса ОСАГО, за это нарушение водители обязаны выплатить штраф в размере 800 рублей.

Эксперты также отметили, что полис ОСАГО - это полис страховой ответственности, который не гарантирует возмещение ущерба из-за падения наледи с крыш на автомобиль. Для этого необходим полис КАСКО. Водителям, столкнувшимися с такой проблемой, нужно зафиксировать происшествие с помощью фото, идеально, если в кадр попадёт адрес. КАСКО в 99% случаев гарантирует возмещение ущерба или ремонт за счёт страховой компании, отметил председатель Комитета по автострахованию Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада Александр Баклушин.

Фото: Piter.TV