С начала года операторы "Системы-112" Ленобласти приняли более 1,2 млн обращений

49% обращений были переадресованы в скорую помощь.

За 11 месяцев этого года операторы "Системы-112" Ленобласти приняли более 1 млн 230 тысяч вызовов. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Известно, что 49% обращений были переадресованы в скорую помощь. В этом году таких вызовов принято на 25% больше, чем за тот же период прошлого года. Около 45% обращений были переданы полиции, остальные 6% обращений – в единые дежурно-диспетчерские службы районов, Центр управления в кризисных ситуациях по Ленобласти, а также пожарной охране, аварийной газовой, аварийно-спасательной, дорожной и другим службам. В среднем в сутки специалисты принимают около 3,8 тысяч обращений.

Также оператор может передать обращение сразу в несколько служб. В этом году специалисты передали 76 тысяч таких вызовов.

С 2017 года служба 112 работает и в Петербурге. В среднем в сутки поступает около 10 тысяч звонков, иногда количество звонков переваливает за 12-13 тысяч.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти