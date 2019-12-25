Больше всего сообщений были направлены в скорую помощь.

С начала года в петербургскую службу 112 поступило более 3 млн сообщений. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

Более 820 тысяч сообщений было направлено в скорую помощь, в полицию – около 720 тысяч вызовов, в пожарно-спасательную службу около 70 тысяч обращений и около 19 тысяч – в службу газа. Еще более 142 тысячи сообщений были направлены сразу в несколько служб.

В Петербурге служба работает с 2017 года. Горожане обращались по абсолютно разным вопросам: пожар, вызов врача на дом, дорожно-транспортное происшествие, застрявший на дереве котенок и не только. В среднем в сутки поступает около 10 тысяч звонков, иногда количество звонков переваливает за 12-13 тысяч. Операторы принимают сообщения на английском, немецком, французском, итальянском и испанском языках. Все звонки бесплатные. Служба работает ежедневно и круглосуточно.

Ранее стало известно, что с начала работы петербургская служба 112 приняла более 17 млн обращений.

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