С июля в квитанциях за уплату жилищно-коммунальных услуг появятся изменения в графе "Вывоз мусора"

Поскольку до этого данная услуга по вывозу мусора являлась жилищной, а теперь переведена в разряд коммунальных, у льготников, которые получают компенсацию за коммунальные услуги, сумма увеличится по сравнению с текущей.

До июля текущего года в квитанциях на уплату жилищно-коммунальных услуг значился раздел "вывоз ТБО". Теперь же данный раздел получил название "обращение с ТКО". Об этом сообщает пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО.

Поскольку до этого данная услуга по вывозу мусора являлась жилищной, а теперь переведена в разряд коммунальных, некоторые льготники получат дополнительную компенсацию, которая будет осуществлена автоматизированно.

Изменения связаны с тем, что с 1 июня 2019 года на территории Выборгского района началась реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Функции по сбору, вывозу и утилизации мусора переданы единому региональному оператору: АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области". Для регоператора ЛенРТК установлен единый тариф и норматив. Тариф - 4388 , 6 руб за 1 тонну без НДС (5266, 32 за 1000 кг с НДС) за период с 01.06. 2019 по 31.10. 2019 г. Норматив накопления ТКО в многоквартирных домах за 1 кв. метр общей площади жилого помещения- 13,649 кг в год.

До этого управляющие компании и ТСЖ имели возможно самостоятельно выбирать компанию, деятельность которой направлена на вывоз мусорных отходов с контейнерной площадки. Теперь же данные услуги на территории всего Выборгского района может предоставлять лишь единый региональный оператор. В связи с чем договор заключается только с ним и базовые расценки на тарифы остаются неизменными для всех жителей.

Правительство 47 региона выявило регионального оператора в апреле 2018 года, благодаря проведению конкурса.

В многоквартирных домах размер платы будет определяться исходя из общей площади жилого помещения. В домах, которые перешли на прямые платежи, в квитанции будет указан новый поставщик услуги и получатель денежных средств: "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области". В домах, которые не перешли на прямые платежи, в квитанциях также будет переименована услуга на "обращение с ТБО", а получателем денежных средств останется та же организация, которая их обслуживает. Расчеты с регоператором будут осуществляться через нее. Начальник территориального управления Выборгского филиала ЕИРЦ Ленинградской области Эльвира Романенко

Тариф регоператора будет предоставлен в виде единицы измерения в килограммах.

Согласно нормативу, утверждена годовая норма для многоквартирных домов. Она равна 13, 649 кг в год. Для домовладений к примеру, ИЖС) норма другая — 86, 89 кг. В переводе на квадратный метр это получается за 1 кв. метр 5 руб 99 коп. За домовладение — 354 руб. 11 коп. Тариф утвержден комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО