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С "холодными чердаками" Петербурга разберутся к 15 октября
Сегодня, 20:59
67
smirenny

С "холодными чердаками" Петербурга разберутся к 15 октября

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На сегодняшний момент выполнено 55% запланированных работ.

В понедельник, 17 августа, стало известно, что программу "Холодный чердак" планируют реализовать к 15 октября. 

На данный момент удалось выполнить 55% от запланированных по программе работ. Председатель жилищного комитета Петербурга Виктор Борщев отметил, что большая часть незаконченных работ – это дома проблемного Центрального района. Также специалисты устраняют проблему скопления наледи и предотвращение случаев падения на горожан снега и сосулек.

Ранее мы писали, что в Петербурге до конца года отремонтируют 500 крыш.

Фото: pixabay

Теги: холодные чердаки
Категории: Лента новостей,

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